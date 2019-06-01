تعرف على عقوبة الامتناع عن توصيل الركاب بدون مبرر بقانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تندرج مخالفتها تحت شريحة معينة، بعقوبة تتنوع بين الغرامة المالية والحبس، ومنها:

- الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر

فرض قانون المرور الجديد العديد من المخالفات المرورية فى الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

- عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء

فرض القانون على سائقى المركبات حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق وأقرت المادة 76 فى الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.