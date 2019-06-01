بعد العثور على جثة شاب بالسلام.. النيابة: توفى بسبب جرعة مخدرات زائدة

كتب أحمد حسنى

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، فى واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بمدينة السلام، أن الشاب يدعى "أ.م" توفى أثناء تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات فى نهار رمضان، بصحبة صديقه بمنطقة السلام.

وأضافت التحقيقات، أن صديق المجنى عليه عندما علم بوفاته قام بإلقائه من أعلى تبة وفر هارباً.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوجود جثة لشاب فى العقد الثالث، من العمر، بالقرب من السوق القديم، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين وجود جثة شاب يرتدى كامل ملابسه، وبجواره حقنة مخدرات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.