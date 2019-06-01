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برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية

السبت، 01 يونيو 2019 03:35 م
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، حيث اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2019/2018 بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 76.5%.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بالشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية 72331 طالبا وطالبة منهم 71131 منتظما و1200 منازل موزعين على 372 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وللتعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية.. اضغط هنــــــــــــــــا

 

 


نتيجه الاعداديه الغربيه

نتيجة الاعدادية بالغربيه برقم الجلوس

نتيجة اعدادية الغربيه برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربيه 2019

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