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برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط

السبت، 01 يونيو 2019 03:37 م
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى - محمود عجمى

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فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة أسيوط، حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5%.

وأكد محافظ أسيوط أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثاني جاءت لتعكس مستوى أداء الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسى، مؤكدا جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم خاصة التعليم قبل الجامعى.

وللتعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية.. اضغط هنــــــــــــــــا


نتيجه الاعداديه اسيوط

نتيجة الاعدادية باسيوط برقم الجلوس

نتيجة اعدادية اسيوط برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية باسيوط 2019

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