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السبت، 01 يونيو 2019 06:00 م
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بدء أعمال المؤتمر الأوروبى الدولى لطب التخدير بحضور آلاف الأطباء والباحثين

السبت، 01 يونيو 2019 05:39 م
بدء أعمال المؤتمر الأوروبى الدولى لطب التخدير بحضور آلاف الأطباء والباحثين أبحاث طبية _ صورة أرشيفية
فيينا أ ش أ

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انطلقت فى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الطبى الأوروبى الموسع لطب التخدير والذى تستمر أعماله ثلاثة أيام بمشاركة آلاف الأطباء والباحثين وشركات المعدات الطبية من مختلف دول العالم.

وتنظم المؤتمر الطبى الجمعية الأوروبية لطب التخدير "أيه إس أيه"، ويعقد للعام الحادى عشر بالتناوب بين عدد من المدن والعواصم الأوروبية.

وقالت مصادر فى الجمعية الأوروبية اليوم، إن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات الرئيسية وورش العمل المصاحبة والتى تركز على استعراض الجديد فى طب التخدير وأحدث التقنيات والابتكارات فى هذا المجال إلى جانب مناقشة العديد من الأبحاث الطبية الدولية الحديثة.

وأشارت المصادر إلى وجود برنامج متميز يشمل الابتكارات المتطورة فى مجال العلوم الأساسية والابتكارات الحديثة فى التطبيقات السريرية إلى جانب التركيز على التعليم والجودة فى مجال تحسين سلامة المرضى.

يتزامن مع أعمال المؤتمر الطبى انطلاق معرض يتضمن أحدث المعدات الطبية فى مجال التخدير والتقنيات المبتكرة لكبرى شركات المعدات الطبية.

يذكر أن مؤتمر التخدير الأوروبى يمنح العديد من الشهادات الصادرة عن مجلس الاعتماد الأوروبى بشأن التعليم الطبى المتطور.

 


المؤتمر الأوروبى الدولى

طب التخدير

الأطباء والباحثين

فيينا

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