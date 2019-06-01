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انقطاع التيار فى المنطقة الجنوبية بالسعودية.. والكهرباء تعتذر للمواطنين

السبت، 01 يونيو 2019 06:15 م
انقطاع التيار فى المنطقة الجنوبية بالسعودية.. والكهرباء تعتذر للمواطنين انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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شهدت المناطق الجنوبية جازان وعسير ونجران فى المملكة العربية السعودية، انقطاعا فى التيار الكهربائى بشكل مفاجئ، اليوم السبت، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

 

وعبر تويتر، وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقةفى أسرع وقت ممكن.

بيان أمير جازان
بيان أمير جازان

 

من جانبها قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذرا للمواطنين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نعتذر للمشتركين لانقطاع الخدمة فى بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية فى محافظات أثرت على محافظات ومدن وقرى أخرى غير متأثرة بالأحوال الجوية لترابط الشبكة، وفرقنا الفنية الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجيا".

السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء

 

 

 

 

 


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