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"القناطر الخيرية" تستعد لاستقبال مليون مواطن خلال عيد الفطر المبارك

السبت، 01 يونيو 2019 04:22 م
"القناطر الخيرية" تستعد لاستقبال مليون مواطن خلال عيد الفطر المبارك القناطر الخيريه-ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا أكثر من مليون مواطن قادمين إليها من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
 
 
 
وأكدت "المزين"، أنه تم عقد اجتماعا مع جميع رؤساء الوحدات المحلية والإدارات التنفيذية بالمركز لعرض ومناقشة الموقف الخاص بكل قطاع والمشاكل التي تواجههم كما تم مناقشة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك ورفع حالة الطوارئ بكل القطاعات الخدمية وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي أي حالات طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.
 
 
 
ومن ناحيته أوضح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن مديريات التموين والصحة والطب البيطري اتخذت عدة إجراءات لاستقبال العيد حيث جرى شن حملات مكثفة على جميع محلات بيع الحوم للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال أخذ عينات من السلع المعروضة وإرسالها للمعامل ومن ثم إعدام الأغذية الفاسدة بشكل فوري حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن مديرية التموين اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار.
 
 
 

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