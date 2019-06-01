الصين تطلق خطوط طيران تربطها بدبى وباريس مباشرة

كتبت- هناء أبو العز

أعلنت شركة طيران شرق الصين اليوم السبت، عن إطلاق خدمات جوية مباشرة لربط مدينة تشينجداو الساحلية في مقاطعة شاندونج الصينية مع كل من باريس ودبي هذا الشهر.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة تشينجداو بواسطة طائرة إيرباص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع وتصل أول رحلة إلى باريس 19 يونيو وتستغرق الرحلة 12 ساعة تقريبًا.

فيما ستقلع رحلة العودة في نفس اليوم بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرته وكالة " شينخوا" الصينية.

ومن المقرر اطلاق ثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا بين تشينجداو و دبي كل أسبوع ، أيام الثلاثاء والخميس والسبت على التوالي وتصل أول رحلة إلى دبي 29 يونيو، وتستغرق حوالي 10 ساعات.

وافتتحت تشينجداو 8 خطوط جوية مباشرة عابرة للقارات تربط المدينة مع فرانكفورت ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وملبورن وفانكوفر وموسكو وسيدني ولندن.