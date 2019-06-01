الاستخبارات العراقية: اعتقال "إرهابى خطير" بديالى

بغداد /أ ش أ/

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت ، اعتقال "إرهابى خطير" صادرة بحقه ثلاث مذكرات قبض فى محافظة ديالى.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين الخطرين فى قضاء الخالص بديالى.

وأضافت المديرية، أن الإرهابى كان قد شارك بالهجوم على منطقة العنبكية فى القضاء المذكور، كما اشترك بعدة عمليات ضد قواتنا الأمنية فى الموصل ، لافتة إلى أنه يعد واحدا من عناصر الخلايا النائمة فى الخالص وصادرة بحقه ثلاث مذكرات قبض ومطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت مديرية الاستخبارات أعلنت فى وقت سابق إلقاء القبض على 4 إرهابيين فى محافظة ديالى بينهم محكوم عليه بالإعدام غيابيا.