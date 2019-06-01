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الاتحاد الأفريقى يشكر كبير مستشاريه بعد استقالته

السبت، 01 يونيو 2019 03:11 م
الاتحاد الأفريقى يشكر كبير مستشاريه بعد استقالته مفوضية الاتحاد الأفريقى
كتبت - هناء أبو العز

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أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة موسى فكي محمد، بيانًا على استقالة "وانى الجاسم"، رئيس الأركان وكبير مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تشكره فيه على خدمته الطويلة والموالية للجامعة الأمريكية والقارة الافريقية .
استقال وان الجاسم من منصبه كرئيس هيئة الأركان وكبير مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد أن خدم المفوضية مع التزام تام بجدول الأعمال القاري خلال مسيرة طويلة ولامعة امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا. 
عمل الجاسم أيضًا مساعدًا عامًا للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام من 2015 إلى 2017.
 

الاتحاد الافريقى

رئيس الاركان

استقاله

بيان

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