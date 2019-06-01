الأنبا رافائيل يفتتح معرض أيقونات العائلة المقدسة بكنيسة العذراء

افتتح الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة والآباء الكهنة بكنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة، معرضًا لبعض الأيقونات القبطية النادرة، التى توثق رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها إلى مصر.

ويضم المعرض عددًا من الأيقونات للسيدة العذراء، وهى تحمل رضيعها برفقة القديس يوسف النجار أثناء زيارتهم للعديد من المناطق بمصر.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبى سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديرى السيدة العذراء ومارجرجس.