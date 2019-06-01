استجابة لـ "اليوم السابع".. مدينة العبور تضع أغطية على بوكسات الكهرباء

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تواصل مع المهندس أحمد عمران رئيس مدينة العبور، لسرعة وضع أغطية على بوكسات الكهرباء بناء على الشكوى التى نشرها "اليوم السابع"، بعنوان "كابلات كهرباء مكشوفة بالحى التاسع بالعبور تهدد حياة المواطنين بخطر الموت"، موضحا أنه تم التوجيه بسرعة علاجها حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لوقوع أية كوارث.

وكان قد أرسل القارئ فتحي عبد العزيز، شكوى إلى صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" من وجود صندوق كهرباء مكشوف ويعرض حياة المواطنين للخطر بمنطقة شارع عبد السلام هارون بالحي التاسع مدينة العبور أمام بلوك 18024 قطعة 3.

وأشار القارئ، فى شكواه، أنه يوجد العديد من هذه الصناديق المكشوفة وبها كابلات كثيرة تعرض حياة القاطنين بمحيط المنطقة لخطر الموت وتم تحرير عدة شكاوى للمسؤلين ولكن لم يتم غلقها حتى الآن.