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السبت، 01 يونيو 2019 09:06 م
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إصابة 20 شخصا فى تحرك قطار باتجاه خاطئ بيوكوهاما اليابانية

السبت، 01 يونيو 2019 07:58 م
إصابة 20 شخصا فى تحرك قطار باتجاه خاطئ بيوكوهاما اليابانية قطار _ صورة أرشيفية
طوكيو /أ ش أ/

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أعلنت السلطات اليابانية ، اليوم السبت ، أن قطارًا آليًا تديره شركة يوكوهاما سيسايد لاين تحرك فى اتجاه خاطئ اليوم، مما تسبب فى إصابة حوالى 20 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه يبدو أن ثلاثة اشخاص أصيبوا بجروح خطيرة حيث تحرك القطار بدون سائق على بعد حوالى 25 مترا وإنه من بين المصابين 15 تم نقلهم إلى المستشفيات.

وتوجد القطارات على نظام نقل أوتوماتيكى بطول 11 كيلومترًا يربط شين-سوجيتا وكانازاوا -هاكى فى يوكوهاما.

وقال أحد الركاب، إن القطار توقف فجأة بعد وقت قصير من المغادرة وعاد إلى الخلف حيث وقع من مقعده واصيب فى الرأس، مضيفا :" لم أستطع تحديد ما حدث فى ذلك الوقت، عدد من الركاب ينزفون والأطفال يبكون".

 


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