أهالى كفر الشيخ ينتظرون مباراة تتويج ليفربول ببطولة أوروبا بأقدام صلاح

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مقاهي ونوادي ومراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ تواجد الآلاف من أبناء المحافظة، لمتابعة مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعه التاسعة مساء، بنهائى دورى أبطال أوروبا وتمنياتهم بفوز ليفربول بالمباراة بأقدام محمد صلاح، فخر العرب.

قال أشرف صحصاح، أحد الأهالى من الصعب توقع النتائج خاصة في البطولات الكبرى، ولكننا كمصريين نتمنى فوز ليفربول ويكون ذلك بأقدام محمد صلاح، فخر العرب.

أكد عبدالولي سعد مدير مركز شباب كفرتيدا، إن شاء الله سيكون محمد صلاح صاحب الفرحة الكبرى اليوم بتسجيله هدفا أو اثنين، ليفوز بالبطولة ليحرز أول بطولة مع فريقه كما يتمنى، فهو لايهمه الجوائز الفردية بقدر اهتمامه بالجوائز الجماعية.

وقال عمر حضر، رئيس برلمان الشباب بكفر الشيخ، إن اليوم هوا معترك فاصل وتحد للنجم المصري محمد صلاح، ويتوقع فوز فريق ليفربول بثلاثية نظيفه اليوم بتوقيع النجم محمد صلاح.

وقال محمود عبد الجواد عضو برلمان الشباب بأنه يتمني الفوز ليفربول وتسجيل 3أهداف بصاروخ الشرق محمد صلاح.

وقالت الماس محمد الجندي بطلة الجمهورية في الجمباز، انها تتمنى فوز محمد صلاح في مباراة اليوم مع توتنهام، ويسجل 4 أهداف، وأنها ستتابع المباراة في نادي كفر الشيخ، وأنها تتابع حملة لا للمخدرات التي تذاع في القنوات.

وأضافت أصالة إبراهيم من طلائع فتيات كفر الشيخ، انها ستتابع مباراة ليفربول في بطولة الامم الأوربية، وتتمنى فوز ليفربول ويسجل محمد صلاح هدفين، ويحصل على أفضل لاعب لانه فخر العرب.

وأكدت أماني عيد بسيوني من طلائع فتيات كفز الشيخ، لا صوت يعلو اليوم في العالم إلا صوت محمد صلاح بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يوفقه ويسحبل هدفين، ويكون هو سبب السعد لفريقه.

وقال علاء فتحى رفاعي، من شباب كفر الشيخ، سيفوز ليفربول بالمباراة وسيسجل محمد صلاح هدفين وسيكون السبب الرئيسي لفوز ناديه بالبطولة.

وأصاف محمد رجب أحمد، من شباب كفر الشيخ، سيفوز نادي ليفربول بالمباراة، وسيحقق اول بطوله له مع محمد صلاح، والذي سيكون علامه بارزة في تاريخه وتاريخ صلاح.