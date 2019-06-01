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أمستردام للسائحين: عفوا لا نريد المزيد منكم

السبت، 01 يونيو 2019 12:27 م
أمستردام للسائحين: عفوا لا نريد المزيد منكم امستردام
كتبت: إنجى مجدى

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يبدو أن تلك المدينة المشهورة بالتسامح والود للغرباء مثلما تشتهر بقنواتها المائية الواسعة، تتجه نحو تغيرات جذرية حيال ملايين السياح الذين يزورونها سنويا، إذ أفادت تقارير صحفية عدة خلال الايام الماضية، إن العاصمة الهولندية، أمستردام باتت تمل من زوارها.

وبحسب شبكة سى.إن.إن، الأمريكية، فإن العاصمة الهولندية باتت تحث الزائرين على التوجه إلى مناطق آخرى مع تزايد شكوى السكان المحليين لشعورهم أنهم محاصرين من الزائرين الذين يستخدمون شوارع المدينة المكتظة بالدراجات، كملتقى سفر.

تقول إيلين فان لون، الشريكة فى شركة الهندسة المعمارية الهولندية OMA التى تعمل على تطوير لمدينة للمستقبل: "الضغط مرتفع للغاية.. لا نريد أن نتحول إلى فينيسيا. والمشكلة التى نواجهها حاليًا هى أن أمستردام محبوبة للغاية من قبل السياح، ولدينا الكثير من القادمين إلى المدينة."

وبينما تعترف فان لون، بالجوانب الإيجابية للسياحة والتى تضخ للاقتصاد الهولندى حوالى 82 مليار يورو (91.5 مليار دولار) سنويًا، لكنها مثلها مثل العديد من السكان المحليين، قلقة من أن أعداد الزائرين المتزايدة تدمر روح هذه المدينة العالمية النابضة بالحياة.


هولندا

امستردام

اوروبا

السياحة

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