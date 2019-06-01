أجراس كنائس زويلة وطبول الكشافة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة

دقت منذ قليل أجراس كنائس زويلة الأثرية، وطبول الكشافة، لتعلن عن وصول الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وعرض بانوراما دخول العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بزويلة فى مشهد تمثيلي.

وكان في استقباله فرق الكشافة التى رفعت علم مصر والأعلام الكشفية فى السماء، في موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت) كما اصطف أفراد الكشافة على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة ترحيبًا بقدومه.