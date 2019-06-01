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أجراس كنائس زويلة وطبول الكشافة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة

السبت، 01 يونيو 2019 04:01 م
أجراس كنائس زويلة وطبول الكشافة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة
كتبت سارة علام

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دقت منذ قليل أجراس كنائس زويلة الأثرية، وطبول الكشافة، لتعلن عن وصول الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وعرض بانوراما دخول العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بزويلة فى مشهد تمثيلي. 
 
وكان في استقباله فرق الكشافة التى رفعت علم مصر والأعلام الكشفية فى السماء، في موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت) كما اصطف أفراد الكشافة على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة ترحيبًا بقدومه.
 
وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

عيد دخول المسيح مصر

كنائس زويلة

الاقباط

العائلة المقدسة

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