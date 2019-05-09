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محكمة برازيلية تقضى بإعادة سجن الرئيس السابق ميشال تامر

الخميس، 09 مايو 2019 08:50 ص
محكمة برازيلية تقضى بإعادة سجن الرئيس السابق ميشال تامر ميشال تامر
برازيليا(أ ش أ)
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قضت محكمة استئناف فى ريو دى جانيرو بإعادة سجن الرئيس البرازيلى السابق ميشال تامر، الذى تلاحقه تهم فساد.

وقال مستشار فى محكمة الاستئناف - وفقا لقناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس، إن هذا القرار "نافذ فورا"، مضيفا أن المحكمة نقضت قرارا أصدرته محكمة ابتدائية فى 25 مارس الماضى وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.

يذكر أن ميشال تامر الذى ترأس البرازيل بين عامى 2016 و2018، مشتبه بتزعم "منظمة إجرامية" اختلست مئات ملايين الدولارات، - حسب القناة - وقد قضى فى نهاية مارس الماضى 4 أيام خلف القضبان كحبس احترازn.

والتحقيق الذى أوقف تامر البالغ من العمر 78 عاما بموجبه بدأ قبل 5 سنوات، حيث تناول أكبر فضيحة فساد فى تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.

 


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