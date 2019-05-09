مجلس مدينة الأقصر ينفذ 5 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص بمنطقة الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء جمال ابراهيم مساعد مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومبان بدون ترخيص وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

وأكد أيمن الشريف، أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات، موضحاً أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومبان من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص ، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيراً بإستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن جميع القرارات بمنطقة الكرنك حيث تم تنفيذ قرار إزالة رقم 17 و18 و19 و20 و33 لسنة 2019، بنجع الطينة وشارع متفرع من سيالة بدران وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح 1280 متراً مربعاً، وشارك بالحملة العميد خالد صديق مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد محمد حنفى رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، ومصطفى عبد الرحيم مسئول التنظيم بالحملة، وأحمد عبد الصبور وكيل إدارة المتابعة الميدانية، ومسعد عياد أندراوس وأشرف حسن يوسف مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.