video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الأقصر ينفذ 5 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص بمنطقة الكرنك

الخميس، 09 مايو 2019 05:08 م
مجلس مدينة الأقصر ينفذ 5 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص بمنطقة الكرنك حملة إزالة - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء جمال ابراهيم مساعد مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومبان بدون ترخيص وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

وأكد أيمن الشريف، أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات، موضحاً أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومبان من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص ، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيراً بإستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن جميع القرارات بمنطقة الكرنك حيث تم تنفيذ قرار إزالة رقم 17 و18 و19 و20 و33 لسنة 2019، بنجع الطينة وشارع متفرع من سيالة بدران وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح 1280 متراً مربعاً، وشارك بالحملة العميد خالد صديق مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد محمد حنفى رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، ومصطفى عبد الرحيم مسئول التنظيم بالحملة، وأحمد عبد الصبور وكيل إدارة المتابعة الميدانية، ومسعد عياد أندراوس وأشرف حسن يوسف مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل تسليم الباكيات للباعه الجائلين بالسوق الحضرى

مجلس مدينة الأقصر يحيل 62 موظف للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانونى

صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة بالشوارع ويرفع 10 طن قمامة ومخلفات

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة اليومية والغسيل والكنس للشوارع

صور.. مجلس مدينة الأقصر ينفذ 10 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص

الاقصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات

ازالة تعديات بدون ترخيص

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة