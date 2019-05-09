مجلس التعمير يبحث موقف الشركات العاملة فى توشكى وشرق العوينات

كتب عز النوبى

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا برئاسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحضور الوزارات المعنية منها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية و الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثل عن القوات المسلحة .

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن مجلس إدارة الهيئة قرر إتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة موقف الشركات العاملة في منطقة توشكي للتأكد من تنفيذ عمليات التنمية في منطقة توشكى وشرق العوينات.

وأضافت أن الإجتماع وافق على إعتماد بروتوكول التعاون مع محافظة قنا لحصر وربط أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المحافظة على أن يتم تجديد البروتوكول سنوياً كما تمت الموافقة على تجديد عقود المنتفعين للمساحات المستغلة حول بحيرة السد العالى.