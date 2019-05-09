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صور.. مئات الطلاب يحتشدون فى كولورادو للمطالبة بالحد من انتشار السلاح

الخميس، 09 مايو 2019 06:43 ص
صور.. مئات الطلاب يحتشدون فى كولورادو للمطالبة بالحد من انتشار السلاح جانب من الحشد
وكالات
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احتشد مئات الطلاب فى ولاية كولورادو الأمريكية للتعبير عن امتعاضهم جراء حادث إطلاق النار الذى استهدف مدرسة مؤخرا، مطالبين بوضع مزيد من القيود على حمل السلاح فى الولايات المتحدة.\

أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (1)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح

 

كانت قوات إنفاذ القانون بولاية كولورادو الأمريكية، قد اعتقلت، يوم الثلاثاء الماضى، اثنين من المشتبه بهم بعد إطلاقهما النار داخل مدرسة بالولاية مما أوقع 8 مصابين.

أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (2)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح

 

وأضافت القوات حسبا ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنها تعمل حالياً على اعتقال مشتبه به ثالث.

أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (3)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (4)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (5)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (6)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (7)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (8)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (9)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (10)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (11)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (12)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (13)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح) (14)
أمريكيون يحتشدون للمطالبة بالحد من التسلح

 


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