صور .. "شهر الخير".. أهالى الغربية يجهزون التمر لتوزيعه على الصائمين بالشوارع

وفي هذا الصدد، قال محمد أحد المشاركين لـ"اليوم السابع"، أنهم اعتادوا على هذه العادة منذ عشرات السنوات، للمشاركة في إفطار الصائمين في الشوارع وسط فرحة بين المواطنين والإحساس بروحانيات هذا الشهر المبارك.

وأضاف أن معظم الأهالي يقومون بالمساعدة داخل المساجد وأمامها بتوفير العصائر والوجبات السريعة وتوزيعها على الصائمين، موضحا: أنهم يعيشون أسعد أوقات حياتهم بهذه الأعمال الخيرية.