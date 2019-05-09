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صور .. "شهر الخير".. أهالى الغربية يجهزون التمر لتوزيعه على الصائمين بالشوارع

الخميس، 09 مايو 2019 07:44 م
صور .. "شهر الخير".. أهالى الغربية يجهزون التمر لتوزيعه على الصائمين بالشوارع شهر الخير
الغربية- محمد طارق
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في لافتة تعد الأبرز خلال شهر رمضان الكريم كل عام، قام مجموعه من أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية بتعبئة التمور داخل أكواب بلاستيكيه لتوزيعها على الصائمين في الشوارع يوميا أثناء أذان المغرب.
 

وفي هذا الصدد، قال محمد أحد المشاركين لـ"اليوم السابع"، أنهم اعتادوا على هذه العادة منذ عشرات السنوات، للمشاركة في إفطار الصائمين في الشوارع وسط فرحة بين المواطنين والإحساس بروحانيات هذا الشهر المبارك.
 
وأضاف أن معظم الأهالي يقومون بالمساعدة داخل المساجد وأمامها بتوفير العصائر والوجبات السريعة وتوزيعها على الصائمين، موضحا: أنهم يعيشون أسعد أوقات حياتهم بهذه الأعمال الخيرية.
 
 
شهر الخير (1)
 
شهر الخير (2)
 
شهر الخير (3)
 
شهر الخير (4)

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