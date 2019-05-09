video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة بالمنايف وعودتها لمدينة فايد بالإسماعيلية

الخميس، 09 مايو 2019 08:18 م
صور.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة بالمنايف وعودتها لمدينة فايد بالإسماعيلية شركة المياه
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن بعض المناطق التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبوصوير من التاسعة مساء اليوم الخميس ولمدة 12 ساعة وحتى صباح الجمعة، وذلك نظرًا لأعمال تتعلق بتركيب عداية المنايف وربطها على شبكات المياه  بالمنطقة.
 

وقالت الدكتورة عبير خليل، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن المناطق التى ستتأثر خلال فترة الانقطاع هى "المطاعية وعزبة الصفيح والعيساوية وكوبرى7 وكوبرى10".
 

وتناشد الشركة الأهالى فى المنايف تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المذكور.
 

كما أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، عن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لمحبس هواء محطة رفع صرف صحى 2، قطر 6 بوصة بمدينة فايد والذى نتج عنه انقطاع مياه الشرب عن مدينة فايد، حيث تحركت فرق الصيانة الفنية بالشركة على الفور بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة للإصلاح وإنجاز الأعمال فى وقت وجيز تجنبًا لانقطاع المياه لفترات طويلة، وتمت عودة المياه لكافة المناطق التى تأثرت خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الدكتورة عبير خليل، رقم الخط الساخن بالشركة وهو 125، أو من خلال الواتس أب على رقم ٠١٢٢٢٢٢١٦٦٧، لتقى الشكاوى أو إبلاغ عن أعطال على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

 

عودة المياه لمدينة فايد بالإسماعيلية (1)

 
 
عودة المياه لمدينة فايد بالإسماعيلية (2)
 
عودة المياه لمدينة فايد بالإسماعيلية (3)
 
عودة المياه لمدينة فايد بالإسماعيلية (4)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى منطقة السيوف بالإسكندرية يشكون انقطاع المياه

شركه مياه الشرب

مياه القناه

مياه الشرب والصرف الصحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

المهندس عبد الحميد عصمت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة