صور.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة بالمنايف وعودتها لمدينة فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن بعض المناطق التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبوصوير من التاسعة مساء اليوم الخميس ولمدة 12 ساعة وحتى صباح الجمعة، وذلك نظرًا لأعمال تتعلق بتركيب عداية المنايف وربطها على شبكات المياه بالمنطقة.



وقالت الدكتورة عبير خليل، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن المناطق التى ستتأثر خلال فترة الانقطاع هى "المطاعية وعزبة الصفيح والعيساوية وكوبرى7 وكوبرى10".



وتناشد الشركة الأهالى فى المنايف تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المذكور.



كما أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، عن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لمحبس هواء محطة رفع صرف صحى 2، قطر 6 بوصة بمدينة فايد والذى نتج عنه انقطاع مياه الشرب عن مدينة فايد، حيث تحركت فرق الصيانة الفنية بالشركة على الفور بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة للإصلاح وإنجاز الأعمال فى وقت وجيز تجنبًا لانقطاع المياه لفترات طويلة، وتمت عودة المياه لكافة المناطق التى تأثرت خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الدكتورة عبير خليل، رقم الخط الساخن بالشركة وهو 125، أو من خلال الواتس أب على رقم ٠١٢٢٢٢٢١٦٦٧، لتقى الشكاوى أو إبلاغ عن أعطال على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.