صور ..الباكستانيون يشيعون ضحايا تفجير لاهور الإرهابى

كتب- هاشم الفخرانى- صور( رويترز)

شيع الباكستانيون اليوم الخميس جثامين ضحايا التفجير الإرهابى الذى وقع بمدينة لاهور مستهدفاً مجموعة من قوات الأمن التى كانت تقوم بحراسة مزارصوفى شهير فى مدينة "لاهور" أمس الأربعاء .



تفجير لاهور

وأدى التفجير الإرهابى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 26 شخصاً، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أن التفجير الانتحارى استهدف سيارة للشرطة كانت متمركزة خارج الضريح المعروف باسم "داتا دربار"، مشيرة إلى تواجد مئات الأشخاص داخل وخارج الضريح وقت وقوع الانفجار.



سيدة ثكلى تبكى على أحد ضحايا التفجير

وأضافت القناة الباكستانية أن الضحايا بينهم عدد من قوات الأمن، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون فى حالات حرجة بالمستشفيات التى تم نقلهم إليها.



تشييع الجثامين

يشار إلى أن مدينة "لاهور" هى عاصمة إقليم "البنجاب" الذى شهد هجمات مماثلة فى السنوات الأخيرة.



تشيع الجثامين فى لاهور