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شقيق محمد حسان ينفى وفاته ويوجه رسالة لمروجى الشائعات:"اتقوا الله"

الخميس، 09 مايو 2019 05:58 م
شقيق محمد حسان ينفى وفاته ويوجه رسالة لمروجى الشائعات:"اتقوا الله" الشيخ محمد حسان
كتب أحمد عرفة
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أكد محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، أن الأنباء التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة الشيخ محمد حسان ليس لها أى أساس من الصحة، متابعا: "كل من هب ودب يطلع يقول وفاة الشيخ وهو ليس له علاقة بأسرة الشيخ".

 

وأضاف شقيق الشيخ محمد حسان لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد حسان يتمتع بحالة صحية جيدة قائلا: هو بخير الآن والحمد لله وبالتأكيد هو حزين على انتشار مثل تلك الشائعات.

 

وتابع شقيق الشيخ محمد حسان: أقول لمن يردد تلك الشائعات أتقوا الله فنحن فى شهر كريم ويجب أن تراعوا مشاعر الشيخ وأسرته.

 

وكانت ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بوفاة الداعية محمد حسان.

 

 

 


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