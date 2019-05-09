شقيق محمد حسان ينفى وفاته ويوجه رسالة لمروجى الشائعات:"اتقوا الله"

أكد محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، أن الأنباء التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة الشيخ محمد حسان ليس لها أى أساس من الصحة، متابعا: "كل من هب ودب يطلع يقول وفاة الشيخ وهو ليس له علاقة بأسرة الشيخ".
وأضاف شقيق الشيخ محمد حسان لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد حسان يتمتع بحالة صحية جيدة قائلا: هو بخير الآن والحمد لله وبالتأكيد هو حزين على انتشار مثل تلك الشائعات.
وتابع شقيق الشيخ محمد حسان: أقول لمن يردد تلك الشائعات أتقوا الله فنحن فى شهر كريم ويجب أن تراعوا مشاعر الشيخ وأسرته.
وكانت ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بوفاة الداعية محمد حسان.
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