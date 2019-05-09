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شرطة أردوغان تسحل أمهات المعتقلين أمام السجن بنهار رمضان ( فيديو )

الخميس، 09 مايو 2019 06:22 م
شرطة أردوغان تسحل أمهات المعتقلين أمام السجن بنهار رمضان ( فيديو ) أردوغان
كتبت : دينا الحسيني
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فضيحة جديدة تضاف لمن يزعم أنة خليفة المسلمين في الأرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصدر تعليماتة إلي الشرطة التركية منذ قليل بفض إعتصام أمهات المعتقلين بالقوة وإبعادهم عن السجن .

وبث معارضون أتراك فيديو منذ قليل يرصد الإعتداء الوحشي والسحل الذي تعرضت له أمهات المعتقليين السياسيين لإجبارهن علي فض إعتصام أمام سجن باكركوي إعتراضاً علي ما يتعرضة له ذويهم داخل السجون من تعذيب وإعتداء بدني .

وغرد رواد تويتر تعليقاً علي هذا المشهد اللا إنساني : قست قلوب الأتراك بسبب خطاب الكراهية الذي يينشره أردوغان وحزبه، حتي في رمضان أنتزعت الرحمة من قلوب هؤلاء،الشرطة التركية تعتقل عدد من أمهات المعتقلين السياسيين أمام سجن باكركوي خلال اعتصامهن، الذي يهدف لتوجيه الأنظار إلى حملة الإضراب عن الطعام إضافة إلى تعرضهن للعنف والضرب اليوم

 

 


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أردوغان

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