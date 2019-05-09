رئيس جامعة القناة :رحلة 3 أيام لطلاب الفنون الذين شاركوا فى تجميل مدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتورطارق راشد رحمى ، رئيس جامعة قناة السويس عن تخصيص رحلة لمدة 3 أيام على نفقة الجامعة لطلاب الفنون ، الذين شاركوا فى تجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما خصص رحلة أخرى لمدة ثلاث أيام على نفقة الجامعة للطلاب الذين شاركوا في تنظيم الأحداث التي نظمتها الجامعة وتخصيص رحلة اليوم الواحد على نفقة الجامعة للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الخارجية، جاء ذلك خلال افتتاحه لحفل ختام الأنشطة للعام الجامعى 2018- 2019 والذى نظمه قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب

وقرررئيس الجامعة تخصيص دورات تدريبية مجانية للطلاب المكرمين جميعا سواء الفائزين أو المنظمين، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية على النحو التالي: الطلاب الفائزين بالمركز الأول ثلاث دورات مجانية،ومنح الطلاب الفائزين بالمركزالثاني دورتان مجانيتان والفائزين بالمركز الثالث دورة واحدة، أما الطلاب المنظمين للأحداث التي نظمتها الجامعة دورتان مجانيتان، والطلاب المشاركين في الفنون التشكيلية دورة مجانية

كما قرررئيس الجامعة ،تنظيم مسابقة أفضل صور لطالب فاز فى أي مسابقة سواء ممثلا للجامعة أو لمصروخصصت جائزة للمركز الأول 1000 جنيها و750 جنيها للمركز الثانى ، 500 جنيها للمركز الثالث، وكذلك مسابقة أفضل تصميم لبانر يضم صور الفائزين هذا العام، وتم تخصيص 5000 جنيها للمركز الأول و 3500 جنيها للمركز الثانى و 2000 جنيها للمركز الثالث،إلى جانب أولوية حضور جميع المناسبات والرحلات للمكرمين اليوم من اللجان المنظمة والفائزين.

وأكد الدكتورطارق راشد ، رئيس جامعة قناة السويس أن النجاح الذى تحقق فى قطاع شئون التعليم والطلاب بوجه عام ومجال الأنشطة الطلابية بوجه خاص، لم يكن ليتحقق إلا بتضافرالجهود بين مجموعة الطلاب المتميزين والموهوبين والمحبين لجامعتهم وبلدهم، وجهاز نشيط من إدارة رعاية الشباب بالجامعة والكليات ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس المخلصين الذين أداروا المنظومة بفكر وجهد آثار دهشة الجميع وخص الدكتور طارق بالشكر اتحاد الطلاب الذين يمثلون القدوة الحسنة لزملائه ومثال للنشاط والحيوية والفكر الراقي المتميز، وكذلك إتحاد طلاب الكليات الذين بذلوا كل ما فى سعتهم لتقديم أفضل ما عندهم من إمكانيات لرفعة كلياتهم وخدمة زملائهم، مؤكدا على أن الجامعة تحمل لجميع طلابها كل التقدير والإحترام وتقف بجانبهم حتى يحصلوا على جميع حقوقهم من التعليم والثقافة وتنمية المهارات والخدمات، ولكن على الطلاب أن يؤدون واجبهم نحو الجامعة من حيث الإجتهاد والإلتزام والإحترام والظهور بالمظهر الذى يليق باسم الجامعة، كما عليهم أن يتحلوا بحسن الخلق والإيجابية والوقوف إلى جانب جامعتهم وبلده.