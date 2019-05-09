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رئيس الوزراء يتابع تحصيل موارد الدولة من التعديات على الأراضى باجتماع المحافظين

الخميس، 09 مايو 2019 05:53 م
رئيس الوزراء يتابع تحصيل موارد الدولة من التعديات على الأراضى باجتماع المحافظين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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تابع مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الخاص بالتعديات وإزالة أي بناء مخالف، وتحصيل موارد الدولة من التقنين وحصر ما تم ايداعه فى حساب حق الشعب حتى 30 أبريل 2019، وتمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم تحصيله من رسوم مبلغ 1.781.444.445 مليار جنيه حتى الآن.

وخلال الاجتماع شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة إزالة أى مخالفات، أو تعديات جديدة على الفور، وكذا إزالة تعديات أى مواطن تقدم لتقنين أوضاعه، ثم لم يستكمل دفع مستحقات الدولة، مؤكداً أنه لا تهاون فى هذا الملف.

كما استعرض المحافظون موقف إزالة التعديات، وتحصيل مستحقات الدولة بكل محافظة.

 

 

 

 


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