رئيس المحكمة العليا الفنزويلية يرفض تهديدات واشنطن بفرض عقوبات ضد القضاة

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رفض ميكل مورينو رئيس المحكمة العليا للعدل الفنزويلية أمس الأربعاء تهديدات نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، بفرض عقوبات على جميع قضاة المحكمة.

وقال رئيس المحكمة الفنزويلية - فى تصريحات تليفزيونية نقلته شبكة إيه بى سى نيو الإخبارية الأمريكية - : " إن الإدارة الأمريكية تحاول استغلال النظام القضائى فى فنزويلا من أجل التحريض على الانقلاب".

وكان بنس قد هدد بتطبيق عقوبات أمريكية على جميع قضاة المحكمة العليا للعدل الفنزويلية فى حالة استمرار استغلالهم كــ" أداة سياسية" من جانب الرئيس نيكولاس مادورو،على حد وصفه.

وتابع مورينو يقول " إن ما صدر عن نائب الرئيس الأمريكي أمر مهين وغير مشروع ولا يمكن قبوله أو التسامح معه فضلا عن أنه يمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول المتحضرة".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات على نحو 150 من المسئولين ورجال الأعمال في فنزويلا ومن بينهم رئيس المحكمة العليا للعدل.