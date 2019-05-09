حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن تعبر قناة السويس

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرات الأمريكية " أبراهام لنكولن" وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة.

واستقبل الفريق مُهاب مميش، اللواء رالف جروفر كبير مسئولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة والذي جاء خصيصاً للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان، معرباً عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمناً الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.

وأكد الفريق مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء وكسب ثقة المجتمع الملاحي بما عزز المكانة الدولية الرائدة للقناة كأهم وأسرع وأقصر الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، مشيداً بكفاءة إجراءات تأمين المجرى الملاحي وبطولة رجال القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وحماية المنشآت الرئيسية للهيئة.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة عبور 43 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 3.2مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 25 سفينة بحمولات1.8 مليون طن، فيما عبرت 18 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.4مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 4 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC VENICE، التي ترفع علم ليبيريا، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية بحمولة 182 ألف طن ، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MUMBAI MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.







