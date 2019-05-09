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توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين

الخميس، 09 مايو 2019 04:20 م
توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين توزيع كراتين رمضان على الأسر الاكثر احتياجا
كتب سيد الخلفاوى
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وزع حى البساتين 100 كرتونة مواد غذائية، خاصة بشهر رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالى الحى، بتبرعات من أهل الخير. 
 
وقال اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية برعاية الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم. 
 
وفى سياق آخر، اكد رئيس الحى أنه تم تجريد نفق العدوي تمهيدا لتركيب بلاط انترلوك فى أرضية النفق لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة من الشارع الغربى من مدينة بيتشو وشارع الخمسين بزهراء المعادى ومطلع كارفور.
 
 
توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (1)
توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (1)

 

توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (2)
توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (2)

 

 

توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (3)
توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (3)

 

 

توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (4)
توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين (4)

 


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