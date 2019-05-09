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تعرف على عقوبة متهم بمحاولة ترويج 1680 عبوة مشروبات فاسدة فى مدينة نصر

الخميس، 09 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة متهم بمحاولة ترويج 1680 عبوة مشروبات فاسدة فى مدينة نصر حبس -أرشيفية
كتب سليم على
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ضبطت مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى، مدير الإدارة، 1680عبوة مشروبات سريعة التحضير غير صالحة للاستخدام الآدمى، بحوزة أمين عهدة فى أحد المجمعات الاستهلاكية، دائرة قسم شرطة أول مدينة نصرن حيث تبين أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس، رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى، والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.


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عقوبة الغش التجاري

قانون الغش والتدليس

قانون العقوبات

ادويه مجهوله المصدر

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