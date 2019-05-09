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بوتين فى عيد النصر: دروس الحرب العالمية الثانية لا تزال ذات أهمية

الخميس، 09 مايو 2019 11:09 ص
بوتين فى عيد النصر: دروس الحرب العالمية الثانية لا تزال ذات أهمية بوتين فى عيد النصر
كتبت شيماء بهجت ـ وكالات الأنباء
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن دروس الحرب العالمية الثانية لا تزال ذات أهمية، ودعا المجتمع الدولى لإقامة منظومة أمن موحدة لمواجهة التهديدات المشتركة.

وفى كلمة ألقاها خلال العرض العسكرى الذى أقيم اليوم الخميس، فى موسكو إحياء للذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية فى الحرب الوطنية العظمى، قال بوتين: "مع مرور السنوات، ندرك أكثر فأكثر القوة الأخلاقية والقيمة الأبدية للنصر العظيم الذى حققه شعبنا، والذى أنقذ وطننا ووفر سندا وأملا للبشرية جمعاء، وبات محررا أساسيا لشعوب أوروبا".

ووصف بوتين يوم النصر بأنه "يوم فخرنا وحزننا، يوم شكرنا اللامحدود لحماة الوطن الذين دحروا النازية".

وحذر بوتين من وجود محاولات فى بعض الدول تستهدف تحريف حقيقة الحرب وتعظيم أتباع النازية، مضيفا أن "واجبنا المقدس الدفاع عن ذكرى الأبطال الحقيقيين للحرب الوطنية العظمى".

وأكد بوتين أن دروس تلك الحرب لا تزال ذات أهمية اليوم، ومشيرا إلى أن روسيا ستمضى قدما فى تعزيز قدراتها الدفاعية.

ودعا الرئيس الروسى المجتمع الدولى لإقامة منظومة أمن موحدة لمواجهة التهديدات القائمة، مؤكدا انفتاح روسيا على التعاون "مع كل من هو مستعد للتصدى للتطرف والإرهاب".

 


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