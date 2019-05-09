المولوية وكورال قصر التذوق وورش عمل للأطفال خلال مايو بمركز الفنون إسكندرية

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية العديد من الأنشطة الفنية فى شهر مايو، تبدأ يوم السبت، حيث تستضيف المكتبة متروبوليتان أوبرا "حوارات راهبات الكراميل" لفرانسيس بولينك، وذلك الساعة السادسة مساءً بالمسرح الصغير (بث مباشر HD).

ويقام يوم الأربعاء الموافق 15 مايو حفل موسيقى لفرقة كورال قصر التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد بالقاعة الكبرى. كما يقام يوم الجمعة الموافق 17 مايو حفل مؤلفات أمريكية لجماعة كورال القاهرة، وكورال القاهرة الاحتفالى وأوركسترا القاهرة الاحتفالى، حيث يقدمون أعمال: ل . بيرنشتاين، ج. بابوكس، م. سيدك، بقيادة ناير ناجى وجون بابوكيس.

واحتفالاً بشهر رمضان الكريم، يقدم مركز الفنون حفلاً لفرقة المولوية المصرية، يحييه عامر التونى، وذلك يوم السبت الموافق 18 مايو بالقاعة الكبرى. ويقدم المركز فى نفس اليوم متروبوليتان أوبرا "ركوب الفالكيري" لريتشارد فاغنر بالمسرح الصغير.

ويقدم مركز الفنون ورش عمل فنية تبدأ فى 19 مايو، وتستهدف الأطفال والنشء من سن خمس سنوات وحتى ثمانية عشر عامًا. وتقوم فكرة ورش العمل على التعرف على نوع من أنواع الفنون التشكيلية، وتتنوع بين الطباعة، النحت، الموزاييك، تصنيع العرائس، وعمل قصص مصورة. كما ينظم المركز ورشتى رسم للأطفال ذوى القدرات الخاصة، وذلك لأطفال صعوبات التعلم، وذوى متلازمة داون.

وينظم مركز الفنون يوم الجمعة 24 مايو حفلاً موسيقياً لمجموعة أبيض وأسود، حيث تقدم مجموعة من الأغانى والموسيقى المصرية الكلاسيكية بالمسرح الصغير. كما يقوم مركز الفنون بتقديم مشاريع تخرج المعهد العالى للفنون المسرحية يومي27 و28 مايو.

ويستأنف مركز الفنون إقامة الدورات التدريبية الأسبوعية التى تتنوع بين تعليم الموسيقى (بيانو، كمان، فلوت، جيتار، درامز) ودورات الغناء الشرقى، وكورال الأطفال الغربى، ودورات تعليم الباليه، وكذلك دورات تعليم الرسم.