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اللجنة القضائية بالنواب الأمريكى توافق على مشروع قرار لمحاسبة النائب العام

الخميس، 09 مايو 2019 07:30 ص
اللجنة القضائية بالنواب الأمريكى توافق على مشروع قرار لمحاسبة النائب العام مجلس النواب الأمريكى
أ ش أ
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صوتت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكى برئاسة جيرى نادلر، على تقديم مشروع قرار يتضمن الأمر بـ"محاسبة " النائب العام الأمريكى بيل بار؛ لرفضه الاستجابة لطلب عرض التقرير "الكامل" للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن ما تردد عن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت شبكة / إيه بى سى نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد التوتر بين الديمقراطيين والبيت الأبيض، فيما أكد نادلر أن الولايات المتحدة تشهد " أزمة دستورية". 
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اللجنة القضائية وافقت على تقديم مشروع القرار بعد مناقشات ساخنة دامت نحو 6 ساعات ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه من جانب مجلس النواب بكامل أعضائه خلال الأسابيع القادمة.
من جانبها، أكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب ليس أمامه في ظل إساءة استخدام السلطة بمثل هذا الشكل الصارخ من جانب نادلر وبناء على طلب المدعى العام الأمريكي شخصيا، سوى تأكيد امتيازاته التنفيذية الحمائية ، ورفض طرح التقرير كاملا ، وهو ما وصفه نادلر بأنه يمثل "تصعيدا واضحا جديدا لتحدي الإدارة الأمريكية الصارخ للكونجرس".


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