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"الطيران المدنى" تحدد القائمة النهائية للدول المرشحة لانتخابات "الإيكاو"

الخميس، 09 مايو 2019 09:50 ص
"الطيران المدنى" تحدد القائمة النهائية للدول المرشحة لانتخابات "الإيكاو"
كتبت رحاب نبيل
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عقدت الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، دورتها الاستثنائية، في العاصمة المغربية الرباط، وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء فى المنظمة.

 

وحددت الجمعية العامة، خلال اجتماعها، القائمة النهائية للدول العربية المرشحة لانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والتي جاءت على الشكل التالي: (الفئة الثانية لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالتزكية)، وفي الفئة الثالثة (دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية).

 

وتحتفظ مصر بمقعد يعد شبه دائم في المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ليؤكد المكانة الدولية المتميزة التي تتمتع بها مصر في المحافل الدولية للطيران المدني‏، آخرها فوز مصر بالمركز الأول عربيًا والثاني أفريقيًا في انتخابات الجمعية العمومية للمنظمة في الدورة 39 التي انعقدت فى بمدينة مونتريال في كندا بأواخر عام 2016.

 

ويتم انتخاب مصر بصورة دائمة كل عامين لعضويته منذ انشاء المنظمة الدولية للطيران عام1947 وحتي الآن ودون انقطاع وذلك عن الفئة الثانية بالمجلس، حيث أن المجلس التنفيذي للايكاو يضم 36 عضوا من بين 192 دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس الي ثلاث فئات كل فئة تضم12 عضوا، الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات، الفئة الثانية ومنها مصر تضم الدول التى لها مشاركات فعالة لتطوير الطيران المدني حول العالم ومنضمة لعضوية الإيكاو منذ نشأتها، والفئة الثالثة تضم دولا من مناطق العالم.


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