السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق، وكذا مشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق؛ حيث وجه الرئيس باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية.





كما وجه الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق الطفرة المنشودة في الخدمات المقدمة لركاب هيئة السكك الحديدية، فضلاً عن البدء الفوري في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وحي مدينة نصر، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكلٍ من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وصولاً إلى محطة "عدلي منصور".





وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجارية بالوزارة، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش التابعة لهيئة السكة الحديد، وتطوير محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعلى رأسها محطة مصر، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية، بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الأمان والخدمات التي يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين.





كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تطوير أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل طوله لـ 42 كم ويشمل 40 محطة ليربط غرب القاهرة بشرقها.





وأضاف السفير بسام راضي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية ومحاور النقل والموانئ البحرية بالبحر الأحمر، حيث عرض الوزير في هذا الصدد مشروع إنشاء "محور خزان أسوان الحر" لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة التي تمر يومياً على كوبري الخزان.





وعرض وزير النقل جهود التطوير الشامل لمنفذ السلوم البري على الحدود الغربية، من خلال إعادة تخطيطه وتزويده بشبكات للربط الإلكتروني وتطوير بنيته التحتية، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المنافذ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها.



