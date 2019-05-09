الدفاع الأمريكية: وصول 4 قاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، وصول أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بى 52 إتش" إلى الشرق الأوسط بعد ورود مؤشرات على وجود خطر حقيقى من قبل قوات النظام الإيرانى.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية وفقا لقناة "الحرة"، أن القاذفات من طراز "بى 52 إتش" وهى تابعة للسرب 22 فى سلاح الجو الأمريكي، مضيفة أنها وصلت إلى قاعدة "العديد" الجوية فى قطر.



يأتى ذلك بعد أيام من إرسال واشنطن مجموعة سفن هجومية تقودها حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"، ردا على "زيادة المخاطر التى تشكلها إيران وحلفاؤها فى المنطقة على العسكريين الأميركيين".