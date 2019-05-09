video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الأمريكية: وصول 4 قاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط

الخميس، 09 مايو 2019 02:38 م
الدفاع الأمريكية: وصول 4 قاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط قاذفات أمريكية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، وصول أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بى 52 إتش" إلى الشرق الأوسط بعد ورود مؤشرات على وجود خطر حقيقى من قبل قوات النظام الإيرانى.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية وفقا لقناة "الحرة"، أن القاذفات من طراز "بى 52 إتش" وهى تابعة للسرب 22 فى سلاح الجو الأمريكي، مضيفة أنها وصلت إلى قاعدة "العديد" الجوية فى قطر.

 


يأتى ذلك بعد أيام من إرسال واشنطن مجموعة سفن هجومية تقودها حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"، ردا على "زيادة المخاطر التى تشكلها إيران وحلفاؤها فى المنطقة على العسكريين الأميركيين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. قاذفات أمريكية إلى الخليج لردع إيران

رويترز: أمريكا سترسل 4 طائرات قاذفات إلى الشرق الأوسط

إيران: إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط "حرب نفسية"

البنتاجون: تهديد من إيران وراء نشر حاملة طائرات وقاذفات فى الشرق الأوسط

بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط فى تحذير لإيران

الولايات المتحدة

الدفاع الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

ابراهام لينكولن

قاذفات أمريكية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة