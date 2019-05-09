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الخدمات الزراعية : صرف جميع المقررات السمادية الصيفية ولجان حصر للمتابعة

الخميس، 09 مايو 2019 07:00 ص
الخدمات الزراعية : صرف جميع المقررات السمادية الصيفية ولجان حصر للمتابعة وزارةر الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة  فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، مواصلة  صرف جميع المقررات السمادية، لجميع الزراعات الصيفية طبقا للجان الحصر الفعلية، وعقد اجتماعات دورية مع  الشركات المنتجة للأسمدة، لمتابعة توريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى.

قال الدكتور محمد  يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لمدارء مديريات الزراعة بالمحافظات، بصرف جميع المقررات السمادية الصيفية، طبقا للجان المعاينة والحصر ولجان المتابعة ، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الاسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.

وأضاف محمد يوسف، أن  هناك  لجان لمتابعة وحصر وتدقيق المساحات المنزرعة  من المحاصيل الزراعية الصيفية لصرف الأسمدة على  الطبيعة،وتكثيف لجان المتابعة الرقابية لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعم، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.

 فيما تواصل  وزارة   الزراعة، تطبيق منظومة "البركود"، وهى التتبع  على  الأسمدة الزراعية، للحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل  المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة  بختم  مجلس إدارة الجمعية  الزراعية ، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية، وأمين المخزن حتى يتثنى لهم  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن  لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل  لجان المتابعة  حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.


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