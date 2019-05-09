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الأقصر تعلن البدء فى مشروعات تكنولوجية وإلغاء التعامل الورقى

الخميس، 09 مايو 2019 12:40 م
الأقصر تعلن البدء فى مشروعات تكنولوجية وإلغاء التعامل الورقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن أحمد همام، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال بالأقصر، أنه تم البدء فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية التى تضمنها البروتوكول الموقع بين محافظة الأقصر من جهة، وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من جهة أخرى، والتى تشمل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بدء المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة فى سبيل إلغاء التعامل مع الورقيات وتوثيق المستندات إلكترونيا.

 

وأوضح همام، أن المشروعات التكنولوجية ستساهم فى الاهتمام بالمواطنين وضمان حصولهم على متطلباتهم من خدمات حكومية مميكنة ومبسطة الإجراءات ولغرس مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد بشقيه المالى والإدارى فى العمل على فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال بالأقصر، أنه قد تم العمل فى محافظة الأقصر على نشر مظلة الحكومة الإلكترونية لتمتد وتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، بداية من الانتهاء من تجهيز المركز التكنولوجى لمدينة الطود والمركز التكنولوجى لمدينة الزينية، ومن المنتظر فى القريب العاجل أن يتم افتتاح تلك المراكز وتقديم خدماتها أمام المواطنين.

 

 


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