video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مدينة "لاهور" الانتحارى إلى 36 قتيلا ومصابا

الخميس، 09 مايو 2019 04:03 م
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مدينة "لاهور" الانتحارى إلى 36 قتيلا ومصابا الجيش الأفغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار القنبلة الذى وقع قرب مجموعة من قوات الأمن التى كانت تقوم بحراسة مزار صوفى شهير فى مدينة "لاهور" الواقعة شرق باكستان أمس الأربعاء إلى 10 قتلى و26 مصابا.

 

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أن التفجير الانتحارى استهدف سيارة للشرطة كانت متمركزة خارج الضريح المعروف باسم "داتا دربار"، مشيرة إلى تواجد مئات الأشخاص داخل وخارج الضريح وقت وقوع الانفجار.

 


وأضافت القناة الباكستانية أن الضحايا بينهم عدد من قوات الأمن، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون فى حالات حرجة بالمستشفيات التى تم نقلهم إليها. 
يشار إلى أن مدينة "لاهور" هى عاصمة إقليم "البنجاب" الذى شهد هجمات مماثلة فى السنوات الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يدين انفجار لاهور.. ويطالب بالوقوف فى وجه خطر الإرهاب العالمى

انفجار قرب مزار صوفى كبير فى مدينة لاهور الباكستانية وسقوط عدد من الضحايا

استئناف الرحلات الجوية بمطار مدينة لاهور الباكستانية

مصرع شخص وإصابة آخر إثر إندلاع حريق بمركز تجارى بمدينة لاهور الباكستانية

باكستان تفتح تحقيقا جنائيا مع حزب رئيس الوزراء السابق قبل أيام من الانتخابات

نواز شريف يعود لباكستان لمواجهة حكم بالسجن والسلطات تغلق مدينة لاهور

الشرطة الباكستانية تقتل 6 إرهابيين بينهم مسئول عن تفجيرات لاهور

لاهور

هجوم لاهور

أفغانستان

أخبار أفغانستان

الجيش الأفغانى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة