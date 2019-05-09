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اجتماع دولي في الأمم المتحدة بفيينا يناقش زيادة جهود مكافحة المخدرات

الخميس، 09 مايو 2019 11:44 م
اجتماع دولي في الأمم المتحدة بفيينا يناقش زيادة جهود مكافحة المخدرات الامم المتحدة
فيينا )أ ش أ(
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عقدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اليوم اجتماعها الثاني مع لجنة فيينا للمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة المخدرات لبحث موضوع "الشباب والمخدرات".

وقال بيان لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا ، اليوم الخميس ، إن ممثلي المجتمع المدني وأعضاء الهيئة أكدوا على أهمية منع تعاطي المخدرات بين الشباب واتخاذ تدابير للحد من الأضرار وعلاج تعاطي المخدرات .

وأضاف البيان أن رئيس الهيئة الدولية فيروي سومياي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن الأطفال والشباب لهم الحق المتساوي في حياة صحية خالية من الصعوبات المرتبطة بتعاطي المخدرات ، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات يسهم بشكل إيجابي في صحة ورفاهية الجميع بمن فيهم الشباب.

ولفت البيان إلى طرح المنظمات غير الحكومية المشاركة في الاجتماع عدة وجهات نظر وخبرات حول العوامل المعقدة التي تسهم في تعاطي الشباب للمخدرات ، مشيرا إلى أن الاجتماع كان فرصة لتبادل غير رسمي للخبرات والأفكار والممارسات الجيدة بين المنظمات غير الحكومية والهيئة الدولية .

وذكر البيان أنه كان هناك إجماع على أن نُهج الوقاية والعلاج يجب أن يعملا معًا وينبغي أن يكون فعالا وقائما على الأدلة وأن يركز على احتياجات الفرد وظروفه.

 

 


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