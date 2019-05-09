إنهاء أزمة الطبيب محمد صلاح بقبول التبرعات لعلاجه خارج مصر

كتب مدحت وهبة

أنهت الحكومة الأزمة الخاصة بحساب التبرع للطبيب محمد صلاح عبد العظيم الصعيدى، والذى تعرض لحادث احتاج على إثره للسفر إلى الخارج، بإصدار خطاب للبنك الأهلى المصرى بتاريخ 5/5/2019 بالموافقة على الترخيص لـ محمد صلاح عبد العظيم محمد الصعيدى مع اعتبار الحساب الذى تم جمع المال عليه حساب مخصص لجمع التبرعات لصالح الحالة المذكورة.



وتضمن القرار أن يكون والده المهندس صلاح عبد العظيم الصعيدى حق التعامل على الحساب رقم 4485000856426701015 نيابة عنه على أن يغلق هذا الحساب بنهاية العام أو بانتهاء فترة العلاج أيهما أقرب تقديرا لهذه الظروف الإنسانية.



واعتمد القرار رقم 172 بتاريخ 7/5/2019 وينص في مادتة الأولي على (تخصيص الحساب رقم 485000856426701015 بالبنك الأهلي بفرع شكري القوتلي بالمحلة لصالح تغطية نفقات وعلاج محمد صلاح عبد العظيم محمد الصعيدي "طبيب أسنان" وما يلزم له لتوفير العلاج اللازم حيث تعرض لحادث نتج عنه بتر أطرافه علي أن يغلق هذا الحساب بنهاية العام في 31/12/2019 أو بانتهاء فترة العلاج أيهما أقرب.



كانت الحكومة قد وجهت بسرعة الاتصال بوالد الطبيب محمد صلاح عبد العظيم محمد الصعيدي والعمل علي سرعة الانتهاء من الإجراءات، لذا تقدم والد الطبيب بالتماس للموافقة علي التصرف في المبالغ التي تم جمعها لتغطيه نفقات علاج ابنه، خاصة أن هذه النفقات من المتوقع أن تتخطى قيمة المبالغ التي تم التبرع بها، وتحديد موعد السفر للخارج لبدء العلاج يوم الإثنين 6/5/2019 وسافر الطبيب بالفعل للسفر للعلاج بألمانيا .



