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إغلاق 145 منشأة غذائية مخالفة بالدقهلية وإعدام 3 طن أغذية متنوعة

الخميس، 09 مايو 2019 02:46 م
إغلاق 145 منشأة غذائية مخالفة بالدقهلية وإعدام 3 طن أغذية متنوعة حملات تفتيش على المنشأت -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية، حملات مراقبة وتفتيش على 344 منشأة، أسفرت عن غلق 145منها وذلك لمخالفتها شروط الترخيص وعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم فيها . 
 
وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تلك الحملات على مدار أسبوع تم خلالها سحب 359 عينة للتحليل، وتحرير 242 محضرا، وإعدام 3 طن من الأغذية المتنوعة سواء الجاهزة للتصنيع أو المصنعة والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي فضلا عن ضبط 750 كيلو أغذية غير صالحة .
 
ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار شن الحملات على كل المنشآت الغذائية، مؤكدا أنه لا تهاون فيما تعرضه من أغذية ومنتجات وكل ما يتعلق بصحة أبناء المحافظة، ولابد من تطبيق القانون بكل الحسم ضد جميع المخالفين.
 
وأشاد شاروبيم بجهود مديرية الصحة التي تبذلها لحماية والحفاظ على صحة المواطنين وحـملات التفتيش المستمرة على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمطاعم والمخابز والمنافذ .
 
 

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