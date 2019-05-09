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أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه أسفل منازلهم منذ 3 شهور

الخميس، 09 مايو 2019 02:00 ص
أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه أسفل منازلهم منذ 3 شهور أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه
الشرقية - إيمان مهنى
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شكا أهالى قرية ديرب البلد التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، من رشح أسفل المنزل منذ ثلاثة أشهر، مما يهدد تلك المبانى بالتصدع ثم الانهيار، مفسرين السبب هو وجود كسر فى وصلة مياه من خط المياه المار ناحيتهم.

ويقول حسن غيط أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن منزله هو وعدد آخر من المنازل بذات الشارع تتعرض للرشح منذ ثلاثة أشهر، قائلا يوميا "أنزح عشرات الجراكن من مدخل المنزل"، مضيفا أن المنازل بدأت تتأثر بسبب المياه الراكدة يوميا والذى يهدد عمر تلك المبانى وانهيارها على أصحابها.

وأشار أنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظ الدكتور ممدوح غراب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتابع أن عمال شركة المياه عندما يأتون يحفرون بأدوات بدائية للكشف عن الخط الرئيسى فقط، على الرغم أن الكسر هو من المؤكد فى وصلة فرعية وليس الرئيسى.

وطالب الأهالى المتضررون الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتدخل وإرسال فريق متخصص من شركة المياه بمعدات متطورة للكشف عن الخط والواصلات الفرعية، لتحديد مكان الرشح وإصلاحه.

أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه (1)
أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه (1)

 

أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه (2)
 
أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه (3)
 
أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه (4)
 
أهالى ديرب البلد بالشرقية يشكون تراكم المياه (5)
 

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