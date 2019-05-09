video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا واليابان والهند والفلبين تتحدى الصين بمناورات بحرية

الخميس، 09 مايو 2019 12:23 م
أمريكا واليابان والهند والفلبين تتحدى الصين بمناورات بحرية مدمرة أمريكية ـ صورة أرشيفية
طوكيو (رويترز)
إضافة تعليق

قالت البحرية الأمريكية اليوم الخميس، إن مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة أجرت مناورات مع حاملة طائرات يابانية وسفينتين تابعتين للبحرية الهندية وسفينة دوريات فلبينية فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

يأتى هذا فى أحدث استعراض للقوة البحرية فى الممر المائى الذى تطالب الصين بالسيادة عليه.

ورغم إجراء مناورات مشابهة فى السابق فى بحر الصين الجنوبي، إلا أن العرض المشترك بين أربع دول يشكل تحديا جديدا لبكين فى وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال آندرو جيه. كلوج قائد المدمرة الأمريكية وليام بي. لورنس "تمثل العمليات الاحترافية مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا فى المنطقة فرصا للبناء على علاقاتنا القوية".

وأرسلت اليابان حاملة الطائرات (إيزومو)، وهى واحدة من حاملتى طائرات كبيرتين لديها، بينما أرسلت الهند المدمرة (كولكاتا) والناقلة (شاكتى).

جاءت المناورات المشتركة التى استمرت أسبوعا واختتمت أمس الأربعاء بعد إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين أخريين يوم الاثنين قرب جزر فى المنطقة التى تزعم الصين السيادة عليها، مما دفع بكين للاحتجاج قائلة إن هذا الإجراء انتهك سيادتها.

وتقول البحرية الأمريكية إنها تجرى عمليات لحرية الملاحة فى مياه دولية فى مختلف أنحاء العالم، حتى فى مياه يطالب حلفاء لواشنطن بالسيادة عليها، دون اعتبارات سياسية.

وتزعم بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبى الاستراتيجى بالكامل تقريبا، بينما تطالب بروناى وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من المنطقة البحرية.

 

وليس للولايات المتحدة أو اليابان أو الهند مطالب بالسيادة على أى مناطق هناك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق مناورات بحرية بين روسيا والصين

مناورات أمريكية يابانية بحرية وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية

الولايات المتحدة سترفع الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

كيف سيؤثر النزاع التجارى بين أمريكا والصين على أسعار النفط؟

الصين ترفض وتحتج بشدة على تقرير للبنتاجون حول قواتها العسكرية

امريكا

الهند

الفلبين

اليابان

الصين

مدمره امريكيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة