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أحمد صبرى: مصر دولة قانون ولا نعيش في غابة وتعاملنا مع السبكي برقي.. فيديو

الخميس، 09 مايو 2019 03:05 ص
أحمد صبرى: مصر دولة قانون ولا نعيش في غابة وتعاملنا مع السبكي برقي.. فيديو احمد صبرى
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قال الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، إننا تعاملنا برقي مع المنتج أحمد السبكي، وكان من السهل أن نبادل ذلك الاعتداء بالاعتداء عليهم أيضا، ولكننا لم نقم بذلك لأننا في دولة قانون.

وأضاف " صبري" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" التزمنا بضبط النفس وأشكر كل زملائي على ضبط النفس وفضلنا أن نتخذ كل الإجراءات القانونية".

 

وتابع:" تواصلت مع رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي، وكان معنا لحظة بلحظة وتواصلنا مع النجدة وحضرت النجدة إلى الموقع لمعاينة مكان الحادث".

 

وأكمل:"  أصريت على الذهاب مع زملائي الصحفيين إلى القسم كي لا يمر الأمر مرور الكرام، ونحن في دولة القانون ولا نعيش في غابة ونحن تعاملنا برقي".

وأكد  رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن "السبكي" كان باستطاعته التقدم بتظلمه لمقابلة المسئولين بمجلس الإدارة الخاصة بالشركة أو الشئون القانونية، ولكنه فضل طريقة"الدراع".

 

وأشار "صبري"، إلي أن تلك الواقعة تعيد مشاهد الفوضى الخاصة بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، حيث استعمل السبكي "الدراع لفرض إرادته".

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