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أتوبيسات بالكهرباء وشاشات عرض.. اعرف آخر استعدادات المحافظات لكأس الأمم

الخميس، 09 مايو 2019 02:00 ص
أتوبيسات بالكهرباء وشاشات عرض.. اعرف آخر استعدادات المحافظات لكأس الأمم الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية
كتب على عبد الرحمن
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تواصل محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى مصر يونيو المقبل، وذلك من خلال إنهاء أعمال الصيانة والتجميل فى استادات المحافظات الأربعة ومحيطها.
 

وتلقىت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا حول ما تم إنجازه فى المحافظات الأربعة استعدادا لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية كشف ما يلى:
 

أولاً استعدادات محافظة القاهرة:
 

استعدادات محافظة القاهرة (3)
استعدادات محافظة القاهرة 
  1. استمرار أعمال تغيير غرف ملابس الفرق باستاد القاهرة
  2. تغيير البوابات لتناسب تدفق الجماهير قبل وبعد انتهاء المباريات باستاد القاهرة
  3. تطوير محيط استاد القاهرة بالكامل وتغيير مقاعد الجماهير وأرضية التراك
  4. تزويد ملعب استاد القاهرة بالكشافات اللازمة استعدادات محافظة القاهرة 
  5. تركيب الإنترلوك أمام بوابة 6 بستاد السلام وبطول السور بشارع نهضة مصر
  6. جارى التنسيق مع المحافظة للقيام بأعمال المسطحات الخضراء بالأحواض المرصوفة باستاد السلام
  7. دهان جميع العقارات المقابلة لبوابة 4 باستاد السلام وبطريق بلبيس من طريق الاسماعيلية حتى الاستاد
  8. يجرى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مدخل البوابة الرئيسية لاستاد السلام
 
استعدادات محافظة القاهرة (4)
استعدادات محافظة القاهرة 
 

ثانيا استعدادات محافظة الإسكندرية:

استعدادات محافظة الاسكندرية (2)
استعدادات محافظة الاسكندرية 

 

  1. توفير أتوبيسات للبطولة وأخرى تعمل بالكهرباء ووضع أهم المعالم الأثرية بالمحافظة عليها
  2. تدعيم خطوط ترام المكس بالترامات الجديدة
  3. اختيار المواقع التى تصلح لإقامة معارض للشباب على هامش البطولة ومنها منطقة سور قلعة قايتباى
  4. تجهيز أماكن إقامة شاشات عرض عملاقة لمشاهدة المباريات فى الميادين الكبري والشواطئ ومراكز الشباب والأندية
استعدادات محافظة الاسكندرية (3)
استعدادات محافظة الإسكندرية 

ثالثًا استعدادات محافظة السويس:

استعدادات محافظة السويس (3)
استعدادات محافظة السويس 

 

  1. إعداد خطة لنقل الجماهير داخل المدن من وإلى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب
  2. وضع شاشات عرض للجماهير فى بعض الحدائق العامة بحى السويس الملاصقة لاستادى السويس العام واستاد الجيش
  3. إصلاح مراكز الشباب لإقامة معارض لمنتجات الشباب والمنتجات ذات الطابع التذكارى
  4. رفع كفاءة دورات المياه العمومية بالقرب من الاستادات
استعدادات محافظة السويس (2)
استعدادات محافظة السويس 

رابعًا استعدادات محافظة الإسماعيلية:

استعدادات محافظة الاسماعيلية (2)
استعدادات محافظة الاسماعيلية 

 

  1. رفع كفاءة محور المشير أحمد إسماعيل وإعادة رصف عدد من الشوارع والطرق
  2. وضع خطة لنقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات
  3. انتهاء أعمال تطوير مدرج الدرجة الثالثة وسط وشمال ويمين وملعب التراك بالاستاد
  4. صيانة كشافات الاستاد وتغيير الكشافات المحروقة ورفع كفاءة الإضاءة
     
    استعدادات محافظة الاسماعيلية (3)
    استعدادات محافظة الإسماعيلية  

 


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