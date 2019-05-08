"go Travel".. برنامج جديد من الأمم المتحدة لتتبع سفر الإرهابيين

كتب محمد عبد العظيم

أطلقت الأمم المتحدة برنامجا يتعلق بالسفر فى ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولى، وستقدم الأمم المتحدة برنامجا إلكترونيا حديثا يسمى go Travel، وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود.

وقبل توفير هذه التقنية لحكومة ما، سيدعم البرنامج الجديد سلطاتها الوطنية في تطوير الإطار التشريعي الضروري والخبرة الوطنية اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.



الامم المتحدة تطلق برنامج جديد لتتبع الاهابيين

وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، في فعالية الإعلان عن البرنامج، إن المجتمع الدولي يولي أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا، قبل ارتكاب هجماتهم.

وفي كلمته في قاعة الجمعية العامة أشار جوتيريش إلى الهجمات الأخيرة في كينيا ونيوزيلندا وسري لانكا وغيرها، وقال إنها تذكرة مأساوية لانتشار آفة الإرهاب.

وقال جوتيريش إن البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية.

الأمين العام للأمم المتحدة

وأكد الأمين العام أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية فى التصدى للتطرف العنيف، وقال إن مشاركة المعلومات ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما فى ذلك ما يتعلق بالسفر.

البرنامج، الذى أطلقه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سيُنفذ بالشراكة مع عدة جهات دولية منها المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ومن بين المتحدثين في الفعالية سفيرا العراق وسري لانكا، اللذان أكد بلداهما المشاركة في الاستفادة من البرنامج، وممثلة هولندا وهي المساهم الرئيسي في المبادرة، وذلك وفق الموقع الرسمى للأمم المتحدة.