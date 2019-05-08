video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"go Travel".. برنامج جديد من الأمم المتحدة لتتبع سفر الإرهابيين

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:58 ص
"go Travel".. برنامج جديد من الأمم المتحدة لتتبع سفر الإرهابيين برنامج جديد للامم المتحدة لتتبع سفر الارهابيين
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

أطلقت الأمم المتحدة برنامجا يتعلق بالسفر فى ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولى، وستقدم الأمم المتحدة برنامجا إلكترونيا حديثا يسمى go Travel، وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود.

 

وقبل توفير هذه التقنية لحكومة ما، سيدعم البرنامج الجديد سلطاتها الوطنية في تطوير الإطار التشريعي الضروري والخبرة الوطنية اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.

الامم المتحدة تطلق برنامج جديد لتتبع الاهابيين
الامم المتحدة تطلق برنامج جديد لتتبع الاهابيين

وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، في فعالية الإعلان عن البرنامج، إن المجتمع الدولي يولي أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا، قبل ارتكاب هجماتهم.

وفي كلمته في قاعة الجمعية العامة أشار جوتيريش إلى الهجمات الأخيرة في كينيا ونيوزيلندا وسري لانكا وغيرها، وقال إنها تذكرة مأساوية لانتشار آفة الإرهاب.

وقال جوتيريش إن البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية.

الأمين العام للأمم المتحدة 

وأكد الأمين العام أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية فى التصدى للتطرف العنيف، وقال إن مشاركة المعلومات ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما فى ذلك ما يتعلق بالسفر.

البرنامج، الذى أطلقه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سيُنفذ بالشراكة مع عدة جهات دولية منها المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ومن بين المتحدثين في الفعالية سفيرا العراق وسري لانكا، اللذان أكد بلداهما المشاركة في الاستفادة من البرنامج، وممثلة هولندا وهي المساهم الرئيسي في المبادرة، وذلك وفق الموقع الرسمى للأمم المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعو سلطات مالطا لإعادة النظر فى اتهاماتها بالإرهاب لثلاثة مراهقين مهاجرين

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

أمين عام الأمم المتحدة يهنئ المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك

الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع فى ليبيا

الأمم المتحدة : نعمل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن

الأمم المتحدة: الأزهر أكثر المؤسسات نشاطا فى مجال الحوار بين الحضارات

الامم المتحدة

اخبار الامم المتحدة

برنامج لتتبع الارهابيين

go Travel

اليوم السابع بلس

انطونيو جوتيريش

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة