video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هل تواجه الكائنات الحية خطر الانقراض.. تقرير للأمم المتحدة يجيب

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:25 م
هل تواجه الكائنات الحية خطر الانقراض.. تقرير للأمم المتحدة يجيب أحد أنواع القرود المهددة بالانقراض
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

تواجه الطبيعة العديد من المخاطر، التى قد تؤثر على كافة الكائنات الحية، سواء البشر أو الحيوانات، وكذلك النباتات، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل ربما على رأسها تغير المناخ الذى يسببه الإنسان.

صحيفة "الواشنطن بوست"، سلطت الضوء على تقرير  للأمم المتحدة، أعده علماء أمس، عن أضرار الحضارة الحديثة على الطبيعة، مشيرين إلى إن السعى وراء النمو الاقتصادى وأثر تغير المناخ يهددان عددا لم يسبق له مثيل يصل إلى مليون نوع نباتى وحيوانى بالانقراض.

التقرير الذى سلطت الصحيفة عليه، أقرته حوالى 130 دولة من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وأن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن وراء تحول فى الاقتصاد العالمى.

وقال جوزيف سيتيلى، الذى شارك فى الإشراف على الدراسة؛ أن الحياة المتشابكة والمعقدة على الأرض تضيق وتزداد توترا، فى حين قال روبرت واتسون، وهو عالم بيئى بريطانى فى مجال التنوع البيولوجى، إنه لن يكون من الممكن بدء إجراءات حماية البيئة واستخدام الطبيعة بشكل مستمر إلا إذا كانت المجتمعات مستعدة لمواجهة هذا الخطر.

أحد أنواع القرود المهددة بالانقراض
أحد أنواع القرود المهددة بالانقراض

ويؤكد التقرير على التأثيرات التى يتعرض لها البشر بناء على ما سيتعرض له الحيوانات، التى تعد أساسية لبقائهم على قيد الحياة، كما يتأثر نظامنا بالمبيدات الحشرية التى يرشها المزارعون لأنها تقتل حشرات مهمة للنظام البيئى مثل النحل.

سلحفاة مهددة بالانقراض
سلحفاة مهددة بالانقراض

وقال واتسون، إن القضية الأكبر هى الطريقة التى ستؤثر بها على رفاهية الإنسان، مثل الغذاء، والمياه، والطاقة، فنحن نهتم بالطبيعة، لكننا نهتم برفاهية الإنسان أيضا.

وحيد قرن مهدد بالانقراض
وحيد قرن مهدد بالانقراض

وتابع واتسون: لم يفت الأوان لإحداث تغيير لكن هذا الاختلاف يتطلب جهود أكثر من 100 دولة نامية وغير نامية للعمل سويا لإحداث التغيير، وقد أقرت الدول التى وقعت على نتائج الدراسة أن معارضة من الأثرياء المستثمرين فى الوضع الراهن أمر متوقع.

وأختتم واتسون منذ عام 1992، أخبرنا العالم بأن لدينا مشكلة، ولكننا أهدرنا وقت طويل للغاية فى حل هذه الأزمة، ومع ذلك، لدينا بعض الوقت لمواجهة تغير المناخ، ومخططات للتنوع البيولوجى والأمن الغذائى والأمن المائى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خايفين عليه من الانقراض.. عصفور يمنع أكبر مشروع لإنتاج 27مليار طن من الفحم

مؤسسات حماية الحيوان تفكر فى إدراج "الزرافة" بقائمة حيوانات مهددة بالانقراض

شاهد.."التنجيد" يصارع الانقراض بسبب الفايبر والمراتب الجاهزة

أسماك نهر يانجتسي بالصين على حافة الانقراض

الانقراض

الأمم المتحدة

كائنات حية

نباتات

حيوانات

اخبار المنوعات

اليوم السابع بلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة