

أوتاوا : تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيال فريلاندس إلى أوكرانيا، للقاء الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو والرئيس المنتخب فولوديمير زيلينسكي، كما تلتقي مع رئيس الوزراء الفولوديمير جرويسمان ووزير الخارجية بافلو كليمكين، بجانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين، وتعقد وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الأوكراني مؤتمرًا صحفيا مشتركًا بعد المحادثات.



الإسكندرية : يطلق مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قافلة طبية بالإسكندرية لقياس نسبة السكر بالدم وتوزيع الأدوية للمرضى بالمجان.